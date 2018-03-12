Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Камышову

5 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Лизы Камышовой из Ставрополья. У девочки очень редкое генетическое заболевание – туберозный склероз, при котором в органах и тканях образуются множественные доброкачественные опухоли, вызывающие сильные судороги. Есть дорогой препарат, который помогает Лизе. Но он не оплачивается из госбюджета. А у родителей девочки сейчас нет возможности приобрести это лекарство самостоятельно.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (283 999 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 305 507 руб. 30 027 руб. собрали читатели Русфонда. 11 150 руб. собрали телезрители ГТРК "Ставрополье". Всего собрано 346 684 руб. Родители Лизы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".