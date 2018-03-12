Петербургский СК проводит проверку по фактам ЧП из-за падения льда с крыш домов

Мартовская оттепель стала причиной настоящего ледопада: сосульки и целые глыбы обрушивались с крыш домов. За минувшие выходные от них пострадали семь человек. Тревожную статистику подвел петербургский следственный комитет.

Травмы пешеходы получили в центральных районах города. Например, на улице Писарева не повезло девушке, которая шла вдоль 18-го дома: пострадавшую увезли на скорой в состоянии средней степени тяжести с ушибами и сотрясением головного мозга. На Большом проспекте Петроградской стороны травмы тоже получила женщина, но она от госпитализации отказалась.

Подсчитывают убытки и автомобилисты: в соцсетях выкладывают фотографии своих поврежденных льдом машин. Их уже более сотни. И сегодня два новых случая в центре: пострадали автомобили на улице Марата и Разъезжей. Юристы советуют все повреждения фиксировать с помощью фотоаппарата. Претензии придется предъявлять ответственным за уборку домов, то есть управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.