Путин: стране не нужна разведка, если в ней нет хлеба

Стране вряд ли понадобится разведывательная служба, если не будет хлеба – это шутливое замечание президент РФ Владимир путин сделал в ходе работы Всероссийского форума сельхозпроизводителей, который проходит в Краснодаре.

Модератор панельной сессии с участием президента, журналист ВГТРК Сергей Брилев напомнил Путину, что последний разговор у них был об истории нелегальной разведки. "Зачем нам разведка, если хлеба не будет", — отреагировал глава государства. Затем добавил: "Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься".

Президент также, выступая, заявил, что миф о депрессивности российского сельского хозяйства больше не актуален – отрасль стала привлекательной для инвестиций, создаются новые рабочие места.

Еще 20 лет наша страна закупала зерно за границей, сегодня же Россия – крупнейший экспортер пшеницы и зерна, наращивает экспорт сахара, растительного масла, свинины и мяса птицы, отметил Путин.

Доходы от экспорта продукции агропромышленного комплекса на треть выше поступлений от экспорта вооружений и военной техники, заявил президент.