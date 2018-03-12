МХТ имени Чехова и "Табакерка" отменяют все спектакли

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова в связи с кончиной его руководителя, народного артиста СССР Олега Табакова на три дня отменены все спектакли.

Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина, театральная общественность попросила мэрию Москвы похоронить Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.

Олег Табаков — выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России.

Возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Олег Табаков умер в московской клинике после продолжительной болезни. Ему было 82 года.