Камеры сняли момент нападения на девушку у "Площади Восстания" в Петербурге

Прохожий спас жизнь 19-летней Елизавете, на которую средь бела дня у петербургской станции метро "Площадь Восстания" набросился бывший возлюбленный — 21-летний уроженец Казахстана Александр Махметов. Едва не обернувшийся трагедией инцидент попал в объективы камер наблюдения.

ЧП произошло днем 8 февраля на улице Восстания, где у бывшей пары была назначена встреча. По словам очевидцев, молодые люди внезапно начали спорить, и мужчина ударил свою спутницу ножом в шею. На кадрах видно, как он прижимает Елизавету коленом к земле и не дает ей вытащить нож, притом что вокруг находятся десятки людей. Затем молодой человек поднялся на ноги и неспешно двинулся в сторону, но спустя несколько секунд спохватился и пустился во весь опор, так что едва не угодил под колеса машины на перекрестке. С тех пор его и след простыл.

Раненую спас прохожий: он не растерялся и остановил кровотечение — зажал повреждённую артерию. В Мариинской больнице девушке провели операцию и на время ввели в медикаментозную кому. Мать 19-летней девушки рассказала 78.ru, что ее дочь так толком и не ходит после нападения — у нее отнимаются ноги ниже колена.

Махметов объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство.