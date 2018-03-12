"Вест Хэм" из-за беспорядков на стадионе может провести остаток сезона без зрителей

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" рискует подвергнутся серьезным санкциями со стороны Федерации футбола Англии из-за устроенных болельщиками лондонцев беспорядков в домашнем матче премьер-лиги против "Бернли" (0:3).

В качестве меры наказания "молотобойцам" может грозить проведение оставшихся домашних поединков чемпионата Англии без зрителей, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на английский Sky Sports. В рамках национального чемпионата подопечным Дэвида Мойеса предстоит сыграть восемь матчей, из которых пять – на Олимпийском стадионе в Лондоне, который является домашней ареной "Вест Хэма".

Напомним, что в матче 30 тура чемпионата Англии болельщики лондонского клуба едва не сорвали поединок из-за массового выбегания на поле стадиона. Также они чуть не прорвались в ложу владельцев клуба – Дэвида Салливана и Дэвида Голда, которых призывают уйти в отставку. В турнирной таблице "Вест Хэм" находится в трех очках от зоны вылета.