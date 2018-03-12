"Активное долголетие": первые результаты масштабной программы впечатляют

Тему продолжительности жизни обсудили на международном форуме "Активное долголетие Москвы". Столица вышла в мировые лидеры по темпу прироста. В Москве все больше активных горожан пожилого возраста, которые хотят насыщенной и интересной жизни. Больше 36 тысяч из них уже подтвердили свое участие в новом проекте столичного правительства.

Международный форум "Активное долголетие Москвы" это, безусловно, знаковое и невероятно важное мероприятие. В столице с 1 марта стартовала масштабная программа по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, интересную жизнь, и вот как раз сегодня у участников есть возможность обсудить первые результаты.

Общественные и социальные организации, эксперты из разных стран, ну и, конечно, сами люди пенсионного возраста будут делиться опытом и рассказывать о своих достижениях. Если говорить в масштабе страны, то результаты впечатляют. Уже сегодня средняя продолжительность жизни в России упорно движется к рубежу в 80 лет. И для того, чтобы наши долгожители чувствовали себя нужными, счастливыми, бодрыми и здоровыми, уже сделано немало.

"Мы приняли серьезные шаги для развития здравоохранения в отношении людей старшего возраста, они требуют совершенно отдельного подхода. Разработаны профессиональные стандарты геронтологической службы, и эта служба в рамках большой программы активного долголетия распространена на всей территории РФ", — сообщила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ.

Сама программа "Активное долголетие" успела показать просто удивительные результаты. За первые дни тысячи москвичей с удовольствием пошли на танцы, йогу, снова сели за парты и изучают языки, осваивают компьютеры. На реализацию этой задачи выделены огромные деньги. Для пенсионеров все эти секции абсолютно бесплатны.

"Мы — Совет Федерации — с воодушевлением смотрим на этот опыт, надеемся, что он будет повторен во всех остальных регионах , поэтому нам очень важно, как проходит Москва создание этой программы, каким образом идут дискуссии, какие темы выносятся в число приоритетных", — объясняет Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации.

Но для того, чтобы программа набрала масштаб, участвовать в ней должно не только государство, но и бизнес. Тем более, что это направление может приносить прибыль. Интересных предложений, как развивать направление прозвучало множество. После участники разошлись на сессии, где обсудили все более предметно.