"Активное долголетие": первые результаты масштабной программы впечатляют

"Активное долголетие": первые результаты масштабной программы впечатляютЧитайте нас в Telegram
Тему продолжительности жизни обсудили на международном форуме "Активное долголетие Москвы". Столица вышла в мировые лидеры по темпу прироста. В Москве все больше активных горожан пожилого возраста, которые хотят насыщенной и интересной жизни. Больше 36 тысяч из них уже подтвердили свое участие в новом проекте столичного правительства.
Международный форум "Активное долголетие Москвы" это, безусловно, знаковое и невероятно важное мероприятие. В столице с 1 марта стартовала масштабная программа по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, интересную жизнь, и вот как раз сегодня у участников есть возможность обсудить первые результаты.
Общественные и социальные организации, эксперты из разных стран, ну и, конечно, сами люди пенсионного возраста будут делиться опытом и рассказывать о своих достижениях. Если говорить в масштабе страны, то результаты впечатляют. Уже сегодня средняя продолжительность жизни в России упорно движется к рубежу в 80 лет. И для того, чтобы наши долгожители чувствовали себя нужными, счастливыми, бодрыми и здоровыми, уже сделано немало.
"Мы приняли серьезные шаги для развития здравоохранения в отношении людей старшего возраста, они требуют совершенно отдельного подхода. Разработаны профессиональные стандарты геронтологической службы, и эта служба в рамках большой программы активного долголетия распространена на всей территории РФ", — сообщила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ.
Сама программа "Активное долголетие" успела показать просто удивительные результаты. За первые дни тысячи москвичей с удовольствием пошли на танцы, йогу, снова сели за парты и изучают языки, осваивают компьютеры. На реализацию этой задачи выделены огромные деньги. Для пенсионеров все эти секции абсолютно бесплатны.
"Мы — Совет Федерации — с воодушевлением смотрим на этот опыт, надеемся, что он будет повторен во всех остальных регионах , поэтому нам очень важно, как проходит Москва создание этой программы, каким образом идут дискуссии, какие темы выносятся в число приоритетных", — объясняет Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации.
Но для того, чтобы программа набрала масштаб, участвовать в ней должно не только государство, но и бизнес. Тем более, что это направление может приносить прибыль. Интересных предложений, как развивать направление прозвучало множество. После участники разошлись на сессии, где обсудили все более предметно.
Сейчас
Скончался Олег Табаков
Картина дня
-
Скончался Олег Табаков
- Фильм "Путин" за сутки собрал более 6 миллионов просмотров
- Нападение собак под Истрой: рассказ очевидца
- Россия снова выбрала Самойлову для "Евровидения"
- Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"
Самое читаемое
-
Путин сообщил, кто сменит его на посту президента
- Цена жизни - 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
- Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Миру грозит долларовый кризис?
- Трамп начал торговую войну. Для чего?
- Глава КНР сможет править бессрочно
- 10 вымирающих регионов России
- Ядерное оружие и политика: необходимый противовес
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Нападение собак под Истрой: мужчина погиб, женщина в реанимации
- В супермаркете девушку чуть не задавило грудой тележек
- Личные факты из жизни великих: в столице представили редчайшие документы
- Ледяной дождь, снегопад и морозы: погода проверит москвичей на прочность
- Уникальная операция: врачи спасли пенсионерку, попавшую под автобус
- Спектакли в форматах комикса и чата: "Детский Weekend" пошел на эксперимент
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"