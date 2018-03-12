Посольство РФ: политика Британии в отношении Москвы - опасная игра

Политика Великобритании в отношении России является опасной игрой – так в российском посольстве в Лондоне прокомментировали ситуацию вокруг отравления бывшего офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран", — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства, опубликованном на сайте дипмиссии.

Развернутая в СМИ антироссийская кампания вызывает возмущение, подчеркнули в посольстве.

"К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов", — отмечается в заявлении.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у торгового центра в английском Солсбери в бессознательном состоянии. Предполагается, что они подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.

В России Сергей Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с Сергеем Скрипалем не является вопросом Москвы.

Сам Владимир Путин на вопрос журналиста BBC, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент, ответил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", передает ТАСС.