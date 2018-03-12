Владимир Меньшов о Табакове: ушел человек громадной жизнеутверждающей силы

Не стало Олега Табакова. В знак скорби и глубокого уважения к своему художественному руководителю МХТ имени Чехова на ближайшие три дня отменил все спектакли. Родным и близким великого русского актера продолжают приходить соболезнования.

"Я запомню его как человека с громадной жизнеутверждающей силой. Он именно таким был на сцене, когда я его первый раз увидел мальчишкой. Даже я его раньше увидел на сцене, чем в кино. О нем шла легенда впереди него", — говорит режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.

Олега Табакова любили и уважали сразу несколько поколений. Он сыграл около 130 блистательных ролей в кино. Однако всем для него был именно театр. Актер находился в постоянном поиске и подарил билеты в жизнь многим российским артистам.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова. Дата станет известна позже.