Курящий пассажир экстренно посадил самолет в Минводах

Экстренную посадку в Минеральных Водах пришлось пережить пассажирам, летевшим из Москвы в армянский Гюмри, по вине своего курящего "коллеги".

Как сообщает "Интерфакс", лайнер авиакомпании "Победа" вылетел их столицы штатно, однако при подлете к Северному Кавказу одному из пассажиров смертельно захотелось закурить. Он не реагировал на требования экипажа, и самолет пришлось экстренно сажать в аэропорту Минвод. Задержка составила около получаса. Нарушитель был передан в руки полиции, а самолет благополучно отправился в Армению.

"В настоящее время подсчитывается ущерб из-за инцидента, — сообщили в пресс-службе "Победы" — Потом будем подавать в суд".