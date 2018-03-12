"Современник": Ефремов отвечал зрителям в образе малосимпатичного персонажа

Театр "Современник" опубликовал на своем сайте официальное заявление по поводу инцидента с актером Михаилом Ефремовым в Самаре. Как отметил директор театра Игорь Попов, в Самаре показали два спектакля — "Не становись чужим" в первый день и "Пять вечеров" во второй, и никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второй постановке не было.

Речь идет о показе спектакля "Не становись чужим", основой которого стала пьеса "Возвращение домой" Гарольда Пинтера. "Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад", — сказал Попов.

По его словам, эта постановка требует серьезной подготовки аудитории, предварительной работы с публикой. Судя по всему, пояснил директор "Современника", это не было сделано. "На афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса – очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит", — подчеркнул Попов.

"Сцена любого оперного театра — не лучшее пространство для показа драматических спектаклей, и хотя все артисты старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, — добавил директор "Современника". — Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного".

Скандал разразился 7 марта на гастролях в Самаре во время спектакля "Не становись чужим". Зрители жаловались на то, что представление задержали на полчаса, а Ефремов вышел на сцену пьяным.