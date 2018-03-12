Биатлонистка Подчуфарова возобновляет карьеру после паузы

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение о возобновлении спортивной карьеры. Сообщается, что первым после перерыва соревнованием спортсменки станет стартующий в конце марта чемпионат России. Об этом сообщил тренер биатлонистки Юрий Лелин.

"Ольга собирается выступить на чемпионате России в Ханты-Мансийске, – приводит слова наставника Подчуфаровой ТАСС. – В данный момент она находится на сборе в Антхольце. А в Ханты-Мансийск для непосредственной подготовки к чемпионату страны прибудет 20 марта. По планам, она должна принять участие во всей соревновательной программе".

Напомним, что в декабре Подчуфарова объявила о том, что берет паузу в своей спортивной карьере из-за проблем со здоровьем. Спортсменка отмечала, что по ходу соревнований к ней вернулись старые болячки, которые не позволяли бы ей в дальнейшем показывать те результаты, на которые она потенциально способна.