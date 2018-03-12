Приезжий из Астрахани попытался поджечь приемную ФСБ в Москве

В Москве задержан приезжий из Астрахани, который попытался устроить пожар возле входа в приемную ФСБ на Кузнецком мосту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 66-летний мужчина облил стену возле приемной горючей жидкостью.

Полиции он заявил, что сделал это в знак протеста. В руках поджигатель держал оппозиционный плакат.

На мужчину составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

В 2016 году дверь здания ФСБ на Лубянке пытался поджечь художник-акционист Павел Павленский.