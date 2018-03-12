За откаты при госзакупках будут сажать не только чиновников

За откаты при госзакупках будут сажать не только чиновниковЧитайте нас в Telegram
Президент внёс в Госдуму законопроект, который предполагает расширение списка лиц, к которым может быть применена уголовная ответственность за хищения и взятки при выполнении заказов по государственным закупкам.
Распространённую практику откатов от сейчас карают сразу по нескольким статьям Кодекса, однако в настоящее время виновными в правонарушениях могли считаться только должностные лица.
Они же, в свою очередь, хорошо понимая степень грозящего наказания, порой стремятся переложить ответственность на подконтрольных им лиц, к которым закон не так строг.
Когда же в хищениях, мошенничестве, подкупе и взятках оказываются виновны контрактные работники, управляющие и прочие лица, осуществляющие менеджмент госзакупок, но не являющиеся государственными служащими, то в отношении их может быть применена только административная ответственность.
При этом степень ущерба государству, наносимая действиями таких лиц порой ничуть не меньше, чем, если бы они совершали свои действия в статусе государственных служащих. Более того, часто выясняется, что само правонарушение, совершаемое нанятыми работниками, не могло бы иметь места без попустительства со стороны государственных служащих.
Наиболее строгие наказания грозят всем сторонам процесса, так или иначе связанного с подкупом, взятками и откатами в системе госзакупок.
В уголовном кодексе теперь появится статья за подкуп работника контрактной службы, управляющего или любого члена комиссии по осуществлению госзакупок.
Если правонарушение будет совершено единолично, то виновному грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет с выплатой штрафа в 10-кратном размере от установленного подкупа.
За те же действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору, суммы штрафов и сроки заключения увеличиваются в 2 раза и более. Сумма штрафа может достигать 1 миллиона рублей, а лишение свободы может составить 7 лет с учётом выплаты штрафа в 13-кратном размере.
Получатели взяток, подкупа и иных форм отката понесут не менее суровое наказание. Им грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в 20-кратном размере от суммы подкупа.
Если же будет установлен факт вымогательства отката у получателей госконтракта, то виновным грозит до 10 лет заключения со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.
Правительство и Верховный суд России уже предоставили положительные заключения на внесённый в Госдуму Владимиром Путиным законопроект.
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