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12 марта 201819:15

Соперница жены Аршавина после угроз испытывает панический страх
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Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в центре очередного скандала. Ей грозит восемь лет тюрьмы. И все из-за того, что она, как уверяет 26-летняя модель из Казахстана Ольга Семенова, угрожала ей отрезать пальцы и подбросить наркотики после видео, на котором девушка обнимается со знаменитым футболистом.

Это уже второй скандал с участием Алисы за последнее время. Месяц назад она устроила перепалку на борту самолета, хамила членам экипажа и называла себя "майором ФСБ".

После того, как Семенова стала, по ее словам, получать угрозы от супруги спортсмена, она подала на Аршавину в суд.

В поисках справедливости модель пришла в студию программы "Прямой эфир". Девушка рассказала, что на момент встречи с Аршавиным в алма-атинском клубе ничего не знала о его личной жизни, а что касается объятий, то на самом деле она просто попросила сделать несколько кадров на память.

Однако когда ее подруга стала снимать видео, Аршавин, по словам модели, сам начал ее "лапать", а затем попросил у Ольги номер ее телефон. Получив отказ, футболист якобы оставил ей свой номер.

В студии программы девушки нелицеприятно высказались друг о друге. Причем, на обвинения в ее адрес, модель напомнила Алисе, что та сама увела Андрея из семьи, когда мать его детей Юлия Барановская была на пятом месяце беременности.

При этом Семенова уверяет, что после угроз со стороны жены Аршавина у нее начался панический страх: вдруг на нее нападут или плеснут в лицо серной кислотой.

Примечательно, что именно к Ольге в Казахстан собиралась лететь жена Аршавина, когда ее сняли с рейса за неадекватное поведение.

Что теперь ей грозит, чего на самом деле хотела модель из Казахстана: пиара за счет известного футболиста, или же у нее на Аршавина другие виды? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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