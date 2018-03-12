Опасный шопинг: поход в магазин едва не стоил москвичке жизни

В одном их московских супермаркетов девушка чудом избежала серьезных травм под колесами тележек. ЧП произошло прямо на траволаторе торгового центра. На жалобу в магазине сначала никак не реагировали, пока видео не попало в Сеть.

- Я, как говорится, боковым зрением увидела, как огромное количество тележек друг за другом начинают просто нестись на меня.

Этот поход в магазин Динара запомнит надолго. Говорит, за эти секунды вся жизнь пронеслась перед глазами. Эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видно, что сотрудница супермаркета заталкивает со своим напарником тележки на траволатор. В какой-то момент часть этой вереницы отрывается и, набирая скорость, устремляется вниз.

"На этом месте я уже бежала. Я понимала, что тележки несутся с большой скоростью, я очень переживала, что если я выскочу вперед, они ударят меня в спину. Это было за доли секунды. Я просто отпрыгнула вправо", — рассказывает Динара Мангушева.

С другой камеры видно, как тележки с огромной силой врезаются в информационную стойку. Девушка в униформе собирает их и продолжает свой путь. Инцидент так бы и остался незамеченным, если бы видео не попало в Сеть.

"На моем месте мог оказаться ребенок, мог оказаться пенсионер, который не среагировал бы так быстро, или ребенок с наушниками. Были бы какие-то травмы серьезные", — возмущается Динара Мангушева.

Выяснилось, эти тележки были не предназначены для движения по ленте. У них нет колес, которые встают на траволаторе намертво. На входе в магазин даже есть специальное объявление.

"У нас тележки очень часто воруют, не возвращаются покупателями обратно, поэтому такие тележки у нас пропадают", — объясняет Татьяна Чукреева, директор магазина.

Это далеко не первый подобный несчастный случай. Полина Маркелова в прошлом году с трудом спасла своих детей от тележки, полной продуктов, которую не удержала одна из посетительниц. Женщина приняла удар на себя и получила перелом руки.

Тогда руководство магазина тоже заявило о том, что тележки были не приспособлены для движения по ленте. В 2013 году в Китае тележка, набитая доверху, просто убила женщину. Это выглядит словно удар автомобиля. Пенсионерка скончалась на месте. В супермаркете на Шереметьевской улице обошлось без жертв. Возможно, поэтому ситуация никак и не поменялась. И сотрудники, и покупатели с опасными тележками по-прежнему пользуются траволатором.