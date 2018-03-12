"Авангард" сравнял счет в серии с "Салаватом" и поборется за 1/4 финала в седьмом матче

Омский "Авангард" в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с "Салаватом Юлаевым" на своей площадке одержал победу над уфимцами со счетом 3:2. Этот успех позволил подопечным Германа Титова сравнять счет в серии (3:3). Теперь судьба путевки в 1/4 финала решится в седьмом поединке.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андре Петерсен (7 минута), Ансель Галимов (18) и Кирилл Семенов (25). У "Салавата" забивали Энвер Лисин (20) и Илья Зубов (45).

Заключительный поединок серии состоится 14 марта в Уфе.