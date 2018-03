Недописанный альбом The Cranberries будет опубликован

Музыканты ирландской рок-группы The Cranberries заявили, что выпустят еще один альбом, несмотря на смерть вокалистки Долорес О'Риордан. По словам артистов, Долорес успела записать свои партии, так как работа над пластинкой началась еще в 2017 году, сообщает Antimusic.

Посмертная запись The Cranberries увидит свет в начале 2019 года. В этом же году группа планирует переиздать свой вышедший 25 лет назад дебютный альбом "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", куда войдет несколько ранее не издававшихся песен.

46-летняя вокалистка ирландского коллектива Долорес О'Риордан скончалась в январе 2018 года. Причины смерти суд решил не разглашать, как минимум, до специальных слушаний, которые состоятся 3 апреля.

Ранее сообщалось, что Долорес страдала от маниакально-депрессивного психоза и пыталась покончить с собой.