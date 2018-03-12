Историю в массы: новый портал сделает документы доступными для всех желающих

Уникальные исторические документы стали доступны для всех желающих – в Интернете заработал новый просветительский портал, где можно ознакомиться с архивной информацией, к которой раньше допускали лишь специалистов. И сегодня же в Москве состоялось заседание ученых, которые долгие годы как раз и собирали по крупицам бесценные знания об истории России.

Заседание в стенах Российского исторического общества началось с подведения итогов сразу 5 конкурсов. В общей сложности общество поддержит 64 проекта: от создания новых документальных фильмов до крупных выставок и привлечения молодежи к археологическим экспедициям.

С сегодняшнего дня заработал историко-документальный просветительский портал. Теперь любой желающий сможет ознакомиться на сайте с подлинными документами из истории России. Раньше эти материалы были доступны только в архивах исключительно специалистам.

Специально на заседание из Киева пригласили Петра Толочко. Совсем недавно он отметил 80-летний юбилей. Ученый с мировым именем, автор сотни трудов и десятка книг. Его научная деятельность целиком посвящена исследованию истории Киевской Руси. Именно Толочко фактически возродил археологию на Украине, установил возраст Киева и окончательно доказал, что в то время это был богатый и сильный город, превосходящий в развитии многие европейские столицы.

В Москве Толочко представил новую книгу "История Украины с VI по XXI век". В книге он максимально объективно на широком документальном материале показал неразрывную связь наших народов. Связь, которую новые власти Украины сегодня стремятся вычеркнуть из истории. Так, в Киеве презентация его предыдущей книги "Откуда пошла русская земля" была сорвана радикалами. Поэтому новую работу издали в России при поддержке Исторического общества.

Кроме того, на днях Российское историческое общество представит и новый двухтомник, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, а в Севастополе откроют новое здание Росархива.