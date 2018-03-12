"Локомотив" обыграл "Урал" и сохранил 8-очковый отрыв от преследователей

В чемпионате России по футболу состоялся заключительный матч 22 тура. Лидер российской премьер-лиги – московский "Локомотив" в выездном поединке встречался с "Уралом" из Екатеринбурга. Подопечные Юрия Семина благодаря голам Антона Миранчука и Мануэла Фернандеша одержали победу со счетом 2:0.

После гостевого успеха железнодорожники восстановили восьмиочковый разрыв от своих преследователей из "Спартака" и ЦСКА, которые ранее также праздновали успех в своих поединках. В активе "красно-зеленых" теперь 49 очков, в то время как армейцы и спартаковцы имеют по 41 баллу и занимают вторую и третью строчки соответственно.

Следующий, 23 тур национального чемпионата состоится 17 марта. Однако часть матчей перенесена из-за предстоящих выборов президента России и будет сыграна в апреле. Речь об играх "Локомотив" – "Ахмат", ЦСКА- "Амкар" и "Зенит" – "Динамо". Изначально их проведение планировалось 18 марта.