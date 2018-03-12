"Магнитка" победила "Автомобилист" и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина

В плей-офф Кубка Гагарина определился еще один четвертьфиналист Континентальной хоккейной лиги. Им стал магнитогорский "Металлург", который в шестом матче серии с "Автомобилистом" на своей площадке одержал решающую, четвертую победу и со счетом 4:2 стал победителем противостояния.

Подопечные Виктора Козлова забросили в ворота екатеринбургского клуба три шайбы, пропустив при этом лишь одну. На гол нападающего гостей Егора Миловзорова хоккеисты "Магнитки" ответили шайбами Евгения Тимкина, Сергея Мозякина и Оскара Осалы.

Следующим соперником "Металлурга" станет победитель другой пары Восточной конференции – "Салават Юлаев" – "Авангард". Ранее хоккеисты омского клуба сравняли счет в серии с уфимцами (3:3) и теперь судьба данного противостояния решится в заключительном седьмом матче. Он состоится 14 марта в Уфе.