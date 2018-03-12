Боевики устроили в Восточной Гуте химическую атаку

В Восточной Гуте (Сирия) боевики из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России) применили хлоросодержащее вещество. Инцидент произошел 5 марта, сообщил сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя. В результате этой химатаки пострадали 30 мирных жителей.

Выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Восточной Гуте, российский постпред отметил, что у Москвы и Дамаска есть опасения, что ведется подготовка провокация для последующего обвинения властей Сирии в осуществлении химической атаки, передает "Интерфакс".

"Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии", — подчеркнул Василий Небензя.

Ранее заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад сообщал, что сирийские силовики обнаружили на территориях, подконтрольных боевикам, 24 тонны химвеществ. Однако западные страны факт применения террористами химоружия игнорируют.