Минобороны РФ: российский транспортник не нарушал воздушной границы Эстонии

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 летел по заранее согласованному маршруту, с включенным транспондером, а экипаж грузовика постоянно общался с эстонскими диспетчерами. Так в Министерстве обороны РФ прокомментировали информацию, будто Ил-76 зашел в воздушное пространство прибалтийской страны.

В военном ведомстве добавили, что грузовик перелетал в Калининградскую область. Экипаж самолета соблюдал все международные нормы, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, что ранее Главный штаб вооруженных сил Эстонии объявил, что российский военный Ил-76 больше минуты находился в воздушном пространстве Республики. Его система государственного опознавания не работала, а экипаж на связь не выходил. Российского посла в Таллине уже вызвали в Министерство иностранных дел Эстонии и вручили ему ноту.