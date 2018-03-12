Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова

Ушел из жизни Олег Табаков — великий русский актер и режиссер, народный артист СССР, которого знала вся страна. Он стоял у истоков "Современника", создал легендарную "Табакерку", и вся его биография, можно сказать, неотделима от истории российского театра. Впрочем, российское кино без Табакова тоже невозможно представить.

Великий русский актер, воспитавший великих русских актеров. Артист, узнаваемый в любом гриме. Голос, услышав который, каждый скажет — это Табаков.

Кадры с юбилея: счастливый 80-летний "молодой человек". И в то же время, когда он действительно был молодым человеком, Табаков входил в любой возраст, в любой образ, в любое время.

Самый первый фильм "Тугой узел" ляжет на полку. Табаков еще не раз услышит про идейную несознательность, даже когда станет самым молодым из шести основателей "Современника".

Его первой известной киноработой многие считают "Дело пестрых" — советский детектив как раз об идейно слабых. И следом — домашний, семейный фильм "Шумный день", его цитируют по сей день.

Он — Ростов в "Войне и мире", король Франции Людовик в "Трех мушкетерах", коварный Шелленберг в "17 мгновениях весны". И тем же немного ехидным голосом вдруг начинает говорить рисованный кот — кот Матроскин. И снова неожиданно: он — это вредная мисс Эндрю в сказке о Мери Поппинс, добрый и мудрый папа в "Розыгрыше" и старый соскучившийся знакомый из "Москва слезам не верит".

В 1977 году с помощью знакомого начальника ремонтно-строительного управления получил в распоряжении угольный склад на Чаплыгина. Все посмеивались. Но заброшенный подвал стал знаменитой "Табакеркой". А Московским художественным театром он руководил 17 лет, играл до последнего дня и так не хотел уходить.

"Куда же можно уйти, когда вон Миронов останется, Вовка Машков, там, Сережа Безруков, девушки какие", — говорит Олег Табаков, художественный руководитель, директор МХТ имени А.Пю Чехова, народный артист России.

А еще Олег Павлович смеялся так, что невозможно было удержаться от смеха остальным. Так он любил жизнь, и так он любил сцену. Впрочем, сцена и была его жизнью.