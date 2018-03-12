Лондон ждет от Москвы разъяснений по делу Скрипаля до вечера вторника

Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что посла России вызвали в МИД Великобритании в связи с делом Скрипаля.

По ее словам, британское правительство склоняется к тому, что ответственность за отравление двойного агента, скорее всего, лежит на России, передает РИА Новости.

Мэй также утверждает, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.

Британский премьер заявила, что Лондон ждет от Москвы разъяснений по этому делу до вечера вторника — 13 марта.

На минувшей неделе возле одного из торговых центров в Солсбери пострадали два человека. Позднее стали известны их имена — бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, а также его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что они были отравлены неизвестным веществом. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Ранее сегодня российское посольство в Британии сообщило, что в адрес работающих здесь журналистов стали поступать угрозы.

На заявления Терезы Мэй уже отреагировал российский МИД. Там назвали обвинения британского премьера "цирковым шоу".

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, речь идет об очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова также посоветовала Лондону, прежде чем сочинять новые сказки, сперва рассказать, чем закончились уголовные дела Литвиненко, Березовского и других людей, умерших на британской земле при загадочных обстоятельствах.