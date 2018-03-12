Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе

Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складеЧитайте нас в Telegram
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения стаи собак в Подмосковье. Накануне они насмерть загрызли человека, еще одна жертва бродячих псов сейчас находится в реанимации. Местным чиновникам, которые долгое время не обращали внимания на проблему, теперь грозит тюремный срок.
Поселок Курсаково, Истринский район. Раннее утро. Молодой человек идет от железнодорожной платформы в сторону жилых домов. Внезапно его окружает стая собак. То, что было после, в кадр не попало. Озверевшая свора буквально разорвала 18-летнего Олега Шушунова.
- Разорвали все, каждый сантиметр был на нем покусанный.
Спасти Олега не удалось. Буквально в этот же день стая собак напала и на 26-летнюю Кристину. Она шла этой же дорогой. И тоже могла погибнуть. Ее спас Петр Трофимов.
"Услышал женский вой, даже не крик, а вой. Поднялся на второй этаж, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел, что девушку терзают. Тут же сразу побежал к ней. Я вот этой лопатой уже отбил, отгонял. Схватил, добрался до одной руки и просто рукой выволок ее из-под них", — рассказывает Петр Трифонов, очевидец, житель поселка Курсаково.
Укусов было много и такие глубокие, что девушку пришлось экстренно оперировать. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Олег Шушунов шел от железнодорожной платформы Курсаковская, когда на него накинулась свора собак. Здесь до сих пор видны следы этой ужасной трагедии. На девушку стая накинулась рядом — у забора. Жители поселка убеждены, что собак подкармливали на территории дровяного склада. Однако рабочие уверяют, что псы не их, хотя и не отрицают, что давали им еду.
- Они бесхозные. Ни кормушек, ни будок, ничего здесь нет. То, что корку хлеба в окно брошу, это не преступление.
Собаки и раньше нападали и на людей, и на домашних животных.
"Они у меня стащили две индо-утки. Пришел, взял воздушку, пошел их пострелять. Он написал на меня заявление в суд. Завели уголовное дело", — рассказывает Виктор Новожилов, житель поселка Курсаково.
Тогда заявление на Виктора написал местный предприниматель Юрий Филинов, хозяин того самого дровяного склада, где кормили собак. Застать его на месте не удалось. Местные чиновники оправдываются, что собак не отлавливали, так как знали, что у них был хозяин.
"Собаки были не безнадзорные. Содержались на промзоне. Их там кормили, поили. Они охраняли территорию. На отлов собак заключен контракт ГО Истра со специализированной компанией, которая занимается отловом животных. В срочном порядке они были вызваны", — уверяет Анна Салова, начальник территориального управления Ядроминское администрации города Истра.
Есть ли у псов хозяин, и почему стаю вовремя не отловили, с этим сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая смерть человека".
"Следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.
Только после гибели человека в поселок приехали специалисты по отлову собак. Поймать смогли только шестерых, а в районе их десятки. Но и тех, кого отловили, просто стерилизуют, установят чипы и снова выпустят. Поэтому местные жители пока предпочитают не ходить по одному.
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