Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик задумался об уходе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каэррик принял решение завершить карьеру по окончанию сезона. 36-летний футболист объяснил свой предстоящий уход состоянием здоровья.

В последнее время Каррик испытывал проблемы с сердцем. В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь четыре раза. Майкл принял решение не рисковать здоровьем и завершить карьеру. Высока вероятность вхождение Каррика в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед".

Майкл Каррик пришел в "Манчестер Юнайтед" из "Тотенхэма" в 2006 году. За 12 лет Майкл пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На его счету 315 матчей за клуб, в которых он забил 17 мячей. Также Каррик сыграл 34 матча в составе сборной Англии.