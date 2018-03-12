Неизвестный "Путин": откровения президента вызвали огромный интерес в Сети

Неизвестный "Путин": откровения президента вызвали огромный интерес в СетиЧитайте нас в Telegram
Около 10 миллионов человек уже посмотрели в Интернете двухчасовой фильм Андрея Кондрашова "Путин". И каждую минуту количество просмотров увеличивается на 20 тысяч. Картина размещена на страницах автора и ведущего "Вестей недели" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках" и "Вконтакте". В одних только "Одноклассниках" документальная лента, основанная на нескольких интервью с президентом, собрала более 4 миллионов просмотров, в соцсети "ВКонтакте" — более 3 миллионов 200 тысяч, и еще почти 3 миллиона — в других соцсетях. В картине рассказываются неизвестные прежде факты о российском лидере и его биографии. Неудивительно, что сенсационная лента вызвала интерес далеко за пределами России. Так, в Германии журналисты после просмотра фильма уже спросили канцлера Ангелу Меркель, правда ли, что она привозит Владимиру Путину пиво.
Фильм-портрет. Фильм-откровение. Фильм, который не похож ни на один из тех, что снимали о Путине прежде. 10 месяцев съемок, 7 интервью с главным героем. Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов и президент Путин говорили не только в Кремле. Они вместе были на Валааме.
- Вы счастливы?
- Так сразу и не ответишь: счастье…
Летали на малую родину президента в Петербург и в Крым, который благодаря Путину, воссоединился с Россией.
- Есть ли такие обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?
- Да вы что, с ума сошли?! Нет таких обстоятельств и не будет никогда.
Становится не по себе от рассказа на прогулке по Олимпийскому парку Сочи. Оказывается, в день открытия Зимних игр за несколько минут до церемонии Путин себе места не находил. Но на переполненном стадионе нужно было улыбаться и не подавать вида.
- Адъютант мне передал телефон. Докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи. Я спросил, что вы предлагаете? Ответ ожидаемый: действовать в соответствии с планом, предусмотренным в случае такого развития ситуации — сбить.
Зрители в неведении на трибунах, а истребители уже летели на перехват. Самолет со 110 пассажирами захватчики могли направить в Олимпийский парк и жертвами стали бы тысячи.
- Раздался второй звонок, оказалось, что это пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро будет садиться. Это такая очень чувствительная страничка истории Олимпиады.
Многие странички своей личной истории Путин вот так впервые листает перед объективами камер. Главный герой делится сокровенными воспоминаниями, как мальчишкой первый раз пришел в спортивную секцию.
- Самым первым был бокс — там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу. Стал заниматься борьбой, самбо, потом дзюдо, начал постепенно меняться. Учиться лучше стал.
Вера Дмитриевна Гуревич — классный руководитель Владимира Путина. Совсем молодой учительницей она взяла их класс.
"Они гудели, мычали, встретив меня. И нет конца этому. И встает Володя и говорит: хватит мычать, не стадо же коров, в конце концов. И прекратили", — вспоминает Вера Гуревич, классный руководитель Владимира Путина.
Благодаря фильму не только зрители открывают для себя нового Путина. Для него самого на съемках стало новостью имя человека, который спас его отца на невском пятачке. Тащил раненого под пулями через речку.
- Сдал в госпиталь и сказал: теперь ты будешь жить, а я пошел умирать.
Он выжил. Как и отец президента, вернулся с войны. Журналисты перерыли ворох документов, нашли и имя, и карточку спасителя, которую показали главе государства.
- Петр Иванович Теселкин, который Владимира Спиридоновича тащил по льду.
- Отец называл такую фамилию отец! Сейчас вы сказали, и я вспомнил.
Оказывается, Владимир Владимирович не первый из Путиных, кто работает в высших эшелонах власти. Его дед в первой половине XX века многое знал о политической кухне.
- Он поваром у него работал, сначала у Ленина, а потом и у Сталина на одной из подмосковных дач — в Горках.
Первое испытание на посту президента — трагедия с подводной лодкой "Курск". Едва принявший дела Путин пообещал родственникам подлодку поднять. Генеральный конструктор Игорь Спасский запросил на операцию три года, верховный главнокомандующий приказал управиться за год.
Не мог не приехать Путин и в Чечню, на место гибели псковских десантников. В разгар войны он бывал в республике несколько раз и часто с риском для жизни. В новогоднюю ночь на подлете к Гудермесу вертолет с президентом обстреляли.
- Я то решил, что это салют, Новый год был. Летчики сказали: какой салют, мы под обстрелом.
Особое место в фильме отведено сирийской операции. На приказах о награждении виза Владимира Путина со словами "Согласен. Вручу лично".
- Мне захотелось пожать им руки, поблагодарить. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?!
Около 5 часов только записей бесед с самим президентом. А ведь там еще говорят и его друзья. Ради съемок прервал отпуск Герхард Шредер, впервые за пять лет согласился на интервью иностранным журналистам Сильвио Берлускони.
"У меня к президенту Путину чувство огромной дружбы. Если вы позволите мне это преувеличение, я даже считаю себя его старшим братом", — говорит Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии.
Из фильма можно узнать, как уже будучи президентом Путин учился кататься на коньках — просто очень хотелось начать играть в хоккей.
В Интернете в первые сутки счет просмотров уже на миллионы. А ведь вышла только первая серия. Скоро вторая. Продолжение следует.
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