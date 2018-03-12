Психбольной пытался поджечь приемную ФСБ в Москве

В центре Москвы задержан мужчина, который поджег стену приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Им оказался психически больной пожилой житель Астрахани.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, на мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, сам он госпитализирован.

Инцидент произошел в воскресенье днем. Житель Астрахани подошел с плакатом к приемной ФСБ, облил вход горючей жидкостью и поджег. Огонь быстро потушили.

В ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянской площади, за это он был оштрафован на миллион рублей.