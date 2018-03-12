Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с победой на Играх

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхана.

Екатерина Руиянцева завоевала две золотых медали в лыжных гонках. Михаила Лысова стала чемпионкой в биатлоне и выиграла бронзу в соревнованиях лыжников. Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.

"Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена-паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе", — приводит ТАСС выдержки из поздравления президента Екатерине Румянцевой. В телеграмме, адресованной Михалине Лысовой, Путин отметил ее "целеустремленность, силу воли и настоящий спортивный характер", которые открыли спортсменке путь к "яркой, убедительной победе".