В штате Техас за сутки прогремели два взрыва

В американском городе Остин, по сообщению местной полиции, в результате взрыва неизвестного происхождения пострадала пожилая женщина. 70-летняя местная жительница госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи всерьез опасаются за ее жизнь. Других подробностей инцидента местная пресса не приводит.

Накануне, в понедельник в результате другого взрыва погиб подросток 17 лет. Кроме того, как сообщает полиция города Остин, была ранена еще одна женщина. Причиной взрыва стала посылка, обнаруженная у дверей жилого дома. Шеф полиции Брайан Мэнли заявил, что произошедшее расследуется как убийство. Более того, в расследовании принимает участие ФБР. ТАСС уточняет, что смертоносная посылка не была доставлена по почте или курьерской службой.

Это уже не первый случай в Остине с неизвестными посылками, начиненными взрывчатыми веществами. Второго марта жертвой такой же подозрительной посылки стал местный житель. Полиция рекомендует жителям быть бдительнее и не прикасаться к посторонним предметам неизвестного происхождения.