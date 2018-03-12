Мария Захарова: "Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние решения британских властей по так называемому "делу Скрипаля". По мнению Захаровой, все происходящее напоминает цирковое шоу, затеянное с целью провокации, и разогреваемое политиками вкупе с местными СМИ.

Российский дипломат призвала официальный Лондон придать огласке итоги расследования смертей Бориса Березовского и Александра Литвиненко. "Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", — отметила Захарова.

"Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", — процитировала Захарова строки из детективной повести Артура Конан-Дойля "Собака Баскервилей".

В Великобритании уже несколько дней идет массовая накачка на общественное сознание. Премьер-министр Тереза Мэй на своем выступлении в Палате общин не стала утруждать себя приведением каких-либо доказательств "российского следа" в отравлении Скрипаля и его дочери. По мнению Мэй, вполне достаточно того, что нервно-паралитический газ, примененный в Солсбери, производится, в том числе, и в России. Тот факт, что инцидент произошел всего лишь в 12 километрах от самого большого склада нервно-паралитического газа в Западной Европе, британским премьером был благодушно проигнорирован.

При этом она назвала случай со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства", заключает ТАСС.