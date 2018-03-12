Хейли: США начнут бомбить Сирию, если не прекратятся бои под Дамаском

США нанесут удар по Сирии, если ООН не способна добиться прекращения огня в Восточной Гуте под Дамаском. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо, — констатировала Хейли. — Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем".

Как отмечает ТАСС, незадолго до этого заявления американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в сирийской столице и ее пригороде.

Хейли напомнила, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты для осуществления химической атаки в городе Хан-Шейхун. Постпред также выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии и политическому процессу под эгидой Всемирной организации в Женеве, но при этом вынесла предупреждение странам, которые стремятся "навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий".