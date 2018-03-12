В Британии травят российских журналистов и обещают бойкот чемпионата мира по футболу

В МИД Великобритании вызван российский посол. Требуют объяснений по поводу отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. А сообщила премьер-министр Тереза Мэй, у которой виновный уже нашелся. Никаких доказательств и проверенных фактов. Но и никаких сомнений: "рука Кремля", да и все тут. Реакция российского Министерства иностранных дел: "сказки", "провокация" и "цирковое шоу", это слова официального представителя Марии Захаровой. Заодно она предложила Лондону рассказать, что же все-таки случилось с Литвиненко, Березовским, Перепеличным. И другими, кто загадочно умер на британской земле, и чьи смерти так и не были внятно расследованы. Ответа с Даунинг-стрит едва ли дождемся. Не реагируют даже вот на такое: "Ты зарабатываешь в России пером, умрешь в Британии от меча". Это анонимное сообщение получила Елизавета Герсон, корреспондент НТВ. Понятно, конспирологическую бездоказательную версию покушения на Скрипаля наша коллега не поддерживает — и вот результат. А еще одним результатом якобы может стать бойкот английской делегацией, а то и сборной Англии чемпионата мира по футболу. По крайней мере, пишут об этом активно. Плюс упоминаются Польша, Австралия и Япония. Вообще-то, правилами FIFA не ехать запрещено. Но тут-то речь не о спорте, а о политике.

Так что же, если не политика и не яд, который в России, если верить британским СМИ, могут подлить даже в кулеры? Причин не ехать на чемпионат мира в Россию много, и ищут их всей Британией уже с 2010 года, когда Россия и Англия были конкурентами за право проведения мундиаля-2018.

"Видимо, до сих пор они не могут свыкнуться с мыслью, что они проиграли России этот тендер, — рассуждает спортивный комментатор ВГТРК Николай Саприн. — То, что они сейчас говорят, это попытка обратить внимание на себя. Я бы не стал относиться серьезно ко всем этим всплескам эмоций, потому что об этом говорят политики, не футболисты".

Другие же вспоминают, что обиды начались еще в 2007-м, когда перед "Евро-2008" Россия обыграла Англию. Поведение главного тренера сборной журналисты помнят до сих пор. Подробнее об этом – спортивный комментатор Илья Казаков: "Макларен первый и последний раз на моей памяти отказался общаться с российскими журналистами. Он сказал, что будет отвечать только на вопросы англичан. Тогда нам это казалось неэтичным, странным".

Интересна и логика главы Федерации болельщиков Англии Кевина Майлза: гостиниц для всех гостей мундиаля в России может не хватить, и болельщики поселятся в палатках, а вокруг будут русские медведи. Политологи, впрочем, уверены: дело не в диких животных и даже не в футболе. Запад пытается устроить бойкот всему российскому спорту. Просто теперь, после разрешения допингового скандала, нужно было сменить главного обвинителя.

"Острие атаки против нашего спорта последние годы – WADA, — считает политолог Андрей Суздальцев. — Эта организация делала все, чтобы нас не было в Рио и Пхенчхане. Сейчас другая парадигма. На острие атаки – Великобритания".

Вспоминают, конечно, и информационную кампанию на Западе перед началом Олимпиады в Сочи. "Что только не говорили про Россию: что русские не успеют достроить объекты, что русские не смогут провести олимпиаду, что у нас снега не будет, — говорит Михаил Дегтярев. — Но в итоге что получилось, одна их лучших олимпиад мира, и это признали все, в том числе британские болельщики и спортсмены".

Но обвинителю уже приходится непросто. Разговоры о возможном бойкоте ЧМ ударили по популярности и британских властей и местных футбольных чиновников. Скандал вызвало распределение билетов среди болельщиков на матч в Калининграде. Федерация футбола Англии выделила для фанатов всего 1600 квот, хотя от FIFA получила больше 2 тысяч.

Что же касается бойкота спортивного, в него мало кто верит. В FIFA свою позицию выразили ясно: правила, обязывающие участвовать сборные стран в турнирах, едины для всех, иначе дисквалификация. "Это чревато и санкциями. Они могут и не попасть на ЧМ-2022, — говорит первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. — Так же, как и остальные. А чемпионат мира обойдется и без них, вторые места и придут вместо них".

Жители же Англии этого чемпионата ждут. Для национальной сборной это возможность реабилитироваться после серии поражений. На "Евро-2016" в плей-офф Англия проиграла Исландии. На чемпионате мира-2014 заняла четвертое место в группе, не одержав ни одной победы.

Последний раз, когда англичане добирались хотя бы до полуфинала, был в 96-м году, на чемпионате Европы. Сейчас в стране молодая сборная, новый состав, на который фанаты возлагают большие надежды. Но получат ли футболисты свой шанс – решат уже политики.