Владимир Крамник одержал вторую победу на турнире претендентов

12 марта 201821:50
Владимир Крамник одержал вторую победу на турнире претендентовЧитайте нас в Telegram
В Берлине продолжается турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Свою вторую победу одержал Владимир Крамник. Бывший чемпион мира черными победил армянского гроссмейстера Левона Ароняна. После трех туров Крамник идет первым, набрав 2,5 очка.
Два других российских претендента Сергей Карякин и Александр Грищук сыграли вничью. У Грищука после трех туров полтора очка, у Карякина – одно.
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