ФИФА может наказать Грецию из-за пистолета Саввиди

ФИФА намерена расследовать инцидент в матче греческой суперлиги между клубами ПАОК и АЕК. Владелец ПАОКа Иван Саввиди, возмущенный действиями судьи, выскочил на поле с пистолетом и угрожал арбитру.

Саввиди не доставал пистолет из кобуры, однако сам факт появления с оружием на матче является грубейшим нарушением регламента ФИФА. Эта выходка Савииди может привести к серьезным последствиям для греческого футбола – вплоть до дисквалификации сборной и отстранения клубов от международных турниров.

Российский бизнесмен, бывший депутат Государственной думы Иван Саввиди был президентом клубов "Ростов" и СКА (Ростов-на-Дону). В 2012 обладатель двойного гражданства Саввиди приобрел контрольный пакет клуба ПАОК из города Салоники.