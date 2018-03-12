"Бухгалтер Освенцима" скончался в возрасте 96 лет

В Германии умер бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима". Как сообщают немецкие СМИ, 96-летний экс-нацист скончался в больнице.

В 2015 году Гренинг был приговорен к четырем годам тюрьмы судом Люнебурга за соучастие в убийстве 300 тысяч человек. Сам он не отрицал своей службы во время войны в лагере смерти, но апелляцию, тем не менее подал, утверждая, что не принимал никакого участия в умерщвлении узников Освенцима. В его обязанности входил лишь подсчет изъятых денег и вещей. Кроме того, Гренинг признал моральную ответственность за содеянное и публично принес извинения, отмечает агентство "Интерфакс".