Гуманитарный коридор в Восточной Гуте обстрелян боевиками

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в районе гуманитарного коридора Джисрейн боевики из Восточной Гуты обстреляли мирных жителей. В результате нападения погибли пять человек.

Начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал об обстоятельствах инцидента. По его словам, в понедельник, 12 марта, в населенном пункте Кафер-Батна состоялся митинг местных жителей против боевиков и в поддержку армии и правительства Сирии, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Мирные люди требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть проход к гуманитарному коридору Джисрейн. При попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним был открыт огонь, передает ТАСС. В настоящее время пункт прохода остается заблокированным.

Также в результате непрекращающихся обстрелов жилых кварталов Дамаска боевиками из Восточной Гуты в течение последних суток погибли трое мирных жителей, еще 22 человека получили ранения. За это время было зафиксировано 16 минометных обстрелов столицы Сирии и ее пригородов, в ходе которых было выпущено 30 мин.