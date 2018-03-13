Торговцы человеческими органами задержаны в Египте

Сотрудники египетской полиции задержали в Каире группу — семь человек — врачей и посредников, занимавшихся торговлей человеческими донорскими органами. Преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся к продаже своих органов, принуждая их подписывать финансовые документы, чтобы те не смогли отказаться от изъятия органов и не обращались в полицию.

Ранее египетские силовики также сообщали о задержании банды торговцев человеческими органами, участники которой находили через посредников нуждавшихся в средствах доноров, которые продавали свою почку за сумму, эквивалентную 1,4 тысячи долларов США, сообщает РИА Новости. Как рассказали жертвы торговцев, менее четверти от этой суммы им выплачивали до операции, а остальные деньги можно было получить только после того, как находился следующий донор, поэтому бывших пациентов вынуждали искать новые жертвы "фабрики органов" — в противном случае оплату за проданную почку они не получали.