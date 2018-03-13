Навстречу выборам: общественность готовится к наблюдению за голосованием

Организация "Национальный общественный мониторинг" начала регистрацию своих наблюдателей в Общественной палате. Потом начнется процедура распределения активистов по избирательным участкам. Всего НОМ направит туда порядка ста тысяч наблюдателей.

Тем временем, в Нижнем Новгороде проверяли, насколько доступны избирательные участки для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает телеканал "Россия 24". Можно ли въехать туда на коляске, и подготовлены ли информационные материалы для слепых и слабовидящих. Также специалисты из Центризбиркома выясняли, есть ли на участках камеры наблюдения.