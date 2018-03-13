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13 марта 201800:18 Антон Подковенко

Новые военные разработки России послужат и в мирных целях
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Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" поступит в войска к тому времени, как будет окончен ресурс стоящих сейчас на боевом дежурстве ракет "Воевода". Об этом сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. Она может быть оснащена гиперзвуковыми блоками, что сделает ее перехват практически невозможным. А ракету с ядерным двигателем вообще можно будет заметить только в непосредственной близости от цели. К тому же она может летать сутками. Эти же технологии будут использовать и в мирных программах.

Обсуждая крылатую ракету глобальной дальности с ядерной энергетической установкой, о которой президент рассказал всему миру, наши учёные говорят о сопряжённых с ней, смежных, можно сказать, проектах – уже в гражданской сфере. 

"Разработка реакторных установок для энергообеспечения космических аппаратов, она разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с Курчатовским институтом. Впечатляют высокие параметры температурные. Обеспечивают и высокий коэффициент полезного действия, и высокую эффективность энергоустановки, такие установки можно использовать и для атомных станций малой мощности", — пояснил Юрий Драгунов, генеральный конструктор НИКИЭТ, заведующий кафедрой Э-7 "Ядерные реакторы и установки" МГТУ им. Баумана.

Это перспективное развитие атомной энергетики. Сейчас компактные энергетические установки РИТМ-200 и РИТМ-400 создают для атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь" и "Урал" и для будущего флагмана российского ледокольного флота "Лидер".

"Существенный момент прорыва как раз и связан с тем, что если такая компактная ядерная установка ставится на объект, то этот объект может двигаться на очень большие, фактически, неограниченно большие расстояния, и время, в течение которого может работать вот эта вот установка, тоже очень большое", — считает Александр Сергеев, президент Российской Академии наук.

Ракета, о которой говорил президент, может летать буквально сутками, мощности компактной энергетической установки для этого вполне достаточно. Другой шаг, в том числе, в плане минимизации ядерных устройств – атомные батарейки.

"Планируется начать производство атомных батареек, основанных на радиоизотопе Никель-63, в котором идет преобразование бета-излучения в электрическую энергию. Такие установки могут использоваться и в медицине, и для космических целей", — рассказал Юрий Драгунов, генеральный конструктор НИКИЭТ, заведующий кафедрой Э-7 "Ядерные реакторы и установки" МГТУ им. Баумана.

Макет атомной батарейки показывали год назад на выставке "Атом-экспо" в Москве, причём его увеличили для наглядности, объём реального прибора всего один кубический сантиметр. А работать супер-батарейка может очень долго.

"В качестве примера хочу привести аналог, который сегодня широко используется в мире, это часы с тритиевой подсветкой, я специально надел вот эти часы, они совершенно безопасны, и видите – дело в том, что у трития точно такой же спектр энергии электронов, как и у никеля 63-го, но период полураспада значительно меньше. А вот как раз у никеля 63-го период полураспада — сто лет, и вот это позволяет увеличить длительный срок",  — отметил Пётр Гаврилов, директор Горно-химического комбината.

Разрабатывает атомные батарейки, в частности, Горно-химический комбинат в Красноярском крае. На этом закрытом предприятии более полувека создавали оружейный плутоний для ядерных боеголовок, а теперь работают над мирными атомными проектами. В частности, ядерным горючим следующего поколения, так называемым МОКС-топливом. Оно используется в новейших реакторах на быстрых нейтронах, таких как на Белоярской АЭС. И это, как и батарейки, и новые энергетические установки – своего рода сплав военных и гражданских технологий. Которые могут привести даже к звёздам.

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