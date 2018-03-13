"Саутгемптон" отправил в отставку тренера Пелегрино

В английской премьер-лиге произошла тренерская отставка. Своей должности лишился возглавлявший "Саутгемптон" Маурисио Пеллегрино.

Аргентинский специалист возглавил "святых" в июне прошлого года. Контракт Пеллегрино был рассчитан на три года, но слабое выступление "Саутгемптона" в нынешнем сезоне вынудило руководство клуба принять радикальные меры. После 30 туров южане занимают 17 место в английской премьер-лиги.

Бывший футболист "Барселоны", "Валенсии" и "Ливерпуля" Маурисио Пеллегрино в прошлом сезоне возглавлял испанский "Алавес" и довел его до финала Кубка страны. Но английский этап тренерской карьеры 46-летнего аргентинца оказался не столь успешен.

Увольнение Пеллегрино – девятая тренерская отставка в текущем чемпионате. Ранее своих постов лишились Франк Де Бур ("Кристал Пэлас"), Крэйг Шекспир ("Лестер"), Рональд Куман ("Эверто"), Славен Билич ("Вест Хэм"), Тони Пьюлис ("Вест Бромвич"), Пол Клмент ("Суонси"), Марк Хьюз ("Сток Сити") и Марку Силва ("Уотфорд").