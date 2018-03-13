Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг

Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подругЧитайте нас в Telegram
В Иране на месте крушения частного самолета обнаружили бортовой самописец. Воздушное судно разбилось накануне в горах, на борту находились только женщины. Самолет должен был вернуть в Стамбул дочку известного бизнесмена, где девушка собиралась выйти замуж.
Платья невесты и ее подружек так и останутся ненадетыми. Их сменили темно-коричневые непрозрачные пакеты, в которых тела погибших пассажирок вывозят с места крушения частного самолета в горах Ирана.
11 молодых женщин, в том числе, и трое членов экипажа. Мужчин на борту не было. Оно и понятно – праздновали девичник. Проститься со статусом незамужней вскоре должна была 28-летняя Мина – дочь турецкого бизнесмена Хуссейна Башарана. Впрочем, не одна она – три ее подруги, присутствовавшие на борту, собирались отпраздновать свои свадьбы летом. Еще две гостьи праздника были беременны.
Праздновали весело и шумно в Дубае. В Инстаграм Мина выкладывала фото из спа и концерта популярной певицы Риты Оры – свидетелями тому были 85 000 подписчиков девушки. Подруги невесты – как на подбор – успешные ювелиры и дизайнеры. Впрочем, и сама Мина – девушка серьезных амбиций, в 23 года вошла в состав совета директоров инвестиционного холдинга "Башаран", активно работающего в сфере энергетики, строительства, туризма и финансов. Именно Мине отец собирался оставить весь свой бизнес. Ему же принадлежал и самолет, на котором девушки возвращались с девичника.
В воздухе самолет провел чуть больше часа. Затем начал резко набирать высоту, после чего упал в течение нескольких минут. По предварительным данным – загорелся один из двигателей. Представители аэропорта Шарджа, откуда вылетел самолет, отметили, что экипаж за стандартным техническим обслуживанием воздушного судна не обращался. Поиски останков затруднялись — не только из-за горной местности, но и из-за погодных условий. С утра воскресенья здесь лил сильный дождь и бушевал штормовой ветер. Найти всех 11 женщин смогли только в понедельник — тела отправили на судмедэкспертизу. В ближайшее время их должны выдать родственникам, которые уже прибыли к месту крушения.
Мину должен забрать ее жених — бизнесмен Мурат Гезер, с которым девушка встречалась больше 6 лет. Их свадьба была назначена на 14 апреля.
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