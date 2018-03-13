Сборная России: подготовка к играм с Бразилией и Францией началась

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды на ближайшие товарищеские встречи. 23 марта россияне сыграют с бразильцами, а 27 — с французами. Костяк сборной сохранился. Несколько игроков не смогут участвовать в матчах из-за травм.

До начала чемпионата мира для сборной России остается 360 минут игрового времени. Это 4 контрольных матча, которые команды Станислава Черчесова проведет в рамках финального этапа подготовки к домашнему турниру. Два матча в марте — статусные товарищеские матчи против Бразилии и Франции, и два матча на рубеже мая и июня — против Австрии и Турции. Днем в понедельник Станислав Черчесов объявил состав, который будет готовиться к Бразилии и Франции. Это пока не состав на Чемпионат мира, и "ставки сделаны, ставок больше нет" говорить пока рано. Но очевидно: если в последние три месяца подготовки изменения и будут — они будут минимальные.

В списке — 28 человек. Самое большое клубное представительство — у питерского "Зенита", аж 7 футболистов. По основному вратарю сборной вопросов нет и быть не может. В рамке сборной России у Игоря Акинфеева конкурентов по большому счету нет. Также на Бразилию и Францию вызваны Владимир Габулов, Андрей Лунев и Александр Селихов. 4 вратаря на сборах – это редкость.

Проблемы есть в линии обороны. После травмы крестообразных связок восстанавливается защитник "Спартака" Георгий Джикия — его участие в домашнем Чемпионате мира пока под вопросом. Также от крестов лечится защитник ЦСКА и сборной Виктор Васин. Еще один защитник ЦСКА Марио Фернандес с Бразилией и Францией также не сыграет — он получил травму задней поверхности бедра. К Бразилии и Франции будут готовиться, в том числе Владимир Гранат из Рубина, Роман Нойштдетер, также в сборную вернулся защитник "Ахмата" Андрей Семенов. Оборону нельзя назвать экспериментальной, но матчи против Бразилии и Франции станут серьезным испытанием.

В полузащите самое большое клубное представительство у "Спартака" — три человека. От ЦСКА и "Зенита" — по двое. В списке полузащитников обращает на себя внимание возвращение Дениса Черышева, одного из немногих наших легионеров.

В атаке — пара из питерского "Зенита" Антон Заболотный-Александр Кокорин, Алексей Миранчук, а также лучший снайпер чемпионата России Федор Смолов из "Краснодара".

Подготовку к матчам против Бразилии и Франции сборная начнет на базе в Новогорске в ближайшее воскресенье, 18 марта – после окончания очередного тура чемпионата страны. С Бразилией матч в Лужниках в пятницу 23-го. С Францией – на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник 27-го марта.