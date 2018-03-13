Полиция: взрывы в Техасе связаны между собой

Шеф полиции Остина (США, штат Техас) заявил, что сотрудники местных правоохранительных органов ведут розыск ответственного за организацию трех взрывов, в результате которых погибли два человека и еще два получили ранения. "Мы считаем, что эти инциденты связаны", — подчеркнул он.

Как выяснилось в ходе расследования, во всех трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взорвались после того, как их открыли или подняли. При этом посылки не были доставлены по почте или какой-либо курьерской службой, передает ТАСС.

Как сообщалось, первый такой случай произошел 2 марта, тогда погиб мужчина, второй — рано утром в понедельник, 12 марта, погиб подросток и пострадала женщина. Спустя несколько часов после второго взрыва произошел третий, в результате которого 75-летняя пенсионерка получила ранения.

Как уточнил шеф местной полиции, все взрывные устройства обладали довольно высокой мощность, а для того, чтобы их собрать, требовались определенные навыки. Он рекомендовал жителям не открывать подозрительные посылки, в особенности, если они были получены от незнакомых адресатов.

До настоящего времени неизвестны мотивы злоумышленника, изготовившего смертоносные посылки. Не исключено, что речь может идти о преступлении на почве расовой ненависти – погибшие были афроамериканцами, а одна из пострадавших была латиноамериканского происхождения. Иных связей между пострадавшими пока не обнаружено.