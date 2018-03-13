Сроки восстановления защитника Джикии станут известны 27 марта

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы связок колена. 27 марта футболисту предстоит обследование, которое позволит узнать сроки выздоровления.

Сможет ли Георгий Джикия сыграть на чемпионате мира — станет известно после контрольного обследования, запланированного на 27 марта. Процедура пройдет в римской клинике, где Джикия был прооперирован. " "Хороший этап восстановления, положительные моменты есть, начал работать с мячом. 27 числа вылечу в Рим, будет конкретная информация по восстановлению", — заявил Георгий в эфире канала "Россия 24".

Георгий получил травму – разрыв крестообразной связки колена в контрольном матче "Спартака" в наваре. Вскоре 24-летний футболист был прооперирован в Риме. Восстановления Джикии идет успешно, но его участие в чемпионате мира остается под сомнением.