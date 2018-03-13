Теннисистки Веснина и Жук завершили борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллсе продолжается теннисный турнир с призовым фондом 7 773 210 долларов. Победительница прошлогоднего турнира Елена Веснина завершила выступление в третьем круге немке Ангелике Кербер.

Кербер, выбившая во втором круге Екатерину Макарову, обыграла другую олимпийскую чемпионку – Елену Веснину. Счет партий 7:5, 6:2. В следующем матче Кербер сыграет с француженкой Каролин Гарсия.

Завершила борьбу 18-летняя россиянка Софья Жук. В матче третьего круга Софья уступила американке Даниэль Коллинз 4:6, 4:6.