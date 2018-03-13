Тиллерсон обрушился на Россию с голословными нападками

Глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "явно идет из России". При этом он признал, что ничего не знает об участии российского правительства в этом инциденте.

Также госсекретарь США назвал отравление "возмутительным актом", который спровоцирует ответную реакцию, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в минувший понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с высокой степенью вероятности причастно российское государство, дав Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. В противном случае она пообещала ввести в отношении Российской Федерации более серьезные меры, чем раньше, которые будут представлены в британском парламенте уже в среду.

В МИД РФ такое заявление Терезы Мэй назвали "цирковым шоу", указав на начало очередной основанной на провокации информационно-политической кампании. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в связи с этим делом Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса. Президент России Владимир Путин посоветовал британцам самим разобраться с отравлением Скрипаля, прежде чем обсуждать этот инцидент с Москвой.

Ранее сообщалось, что 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у входа в один из торговых центров британского Солсбери. Британское правительство утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства.