Дарья Касаткина обыграла американку Слоан Стивенс на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе. Дарья нанесла поражение американке Слоан Стивенс.

Дарья уверенно победила победительницу последнего US Open Слоан Стивенс в двух партиях 6:4, 6:3. В следующем матче Касаткину ждет поединок с датчанкой Каролин Возняцки, выигравшей в январе Открытый чемпионат Австралии.

Победитель Australian Openв мужском одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер продолжает борьбу за главный трофей. Федерер довольно легко выиграл у серба Филипа Краиновича 6:1, 6:2. Теперь швейцарца ждет поединок с французом Жереми Шарди.