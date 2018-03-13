Александр Овечкин забросил шестисотую шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою шестисотую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Александр является самым результативным среди российских хоккеистов, выступающих за океаном.

В первом периоде Александр забросил свою 599-ю шайбу, а в начале второго периода состоялся шестисотый гол Овечкина. Российский нападающий занимает двадцатое место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. На первом месте находится Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Юбилейный гол Овечкина пришелся на его 990-ю встречу в Лиге. Таким образом, Александр догнал по этому показателю Андрея Маркова и Александра Могильного. Три хоккеиста делят седьмое место по числу встреч, проведенных россиянами в НХЛ. Первые шесть мест занимают Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1086) и Сергей Зубов (1068).